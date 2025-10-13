[속보]LG전자 3분기 영업이익 6889억원…지난해 동기 대비 8.4%↓

LG전자는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 6889억원으로 지난해 동기보다 8.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다. 매출은 21조8751억원으로 지난해 동기 대비 1.4% 감소했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



