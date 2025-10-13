교보생명, 걷기·마음건강·검진분석 한번에…통합앱 고도화

교보생명이 통합애플리케이션에 흩어져 있던 걷기·마음건강·건강상태 분석 기능을 한데 모아 이용자가 한곳에서 편리하게 건강 관리를 할 수 있도록 '건강 관리·분석 서비스'를 고도화했다고 13일 밝혔다.

이번 고도화를 통해 이용자는 건강 상태 점검, 걷기 목표 설정, 생활습관 개선 활동을 앱 하나로 한눈에 파악할 수 있게 됐다. 단순 기록 관리 수준을 넘어 건강검진 결과를 기반으로 개인 맞춤 분석과 질병 발생 가능성 정보까지 제공한다.

서비스는 ▲건강 메인 ▲건강 관리 ▲건강 분석 등 3개 영역으로 구성된다. 건강 메인에서는 이용자의 걸음 수, 마음건강 상태, 건강나이, 체질량지수(BMI) 등을 종합적으로 보여준다. 이용자의 보험 데이터와 연계해 질병 발병 시 예상 보장금액을 안내하고 전문 상담으로 연결해준다. 연령대별 관심도가 높은 건강 정보와 특정 증상과 관련 질환 위험 신호도 제공한다.

교보생명 광화문 본사. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

건강 관리 영역에서는 걷기 프로그램, 마음건강 분석 서비스 등 일상 속에서 실행 가능한 건강 관리 활동을 지원한다. 건강 분석에서는 건강검진 결과를 기반으로 이용자의 현재 건강 상태를 확인하고, 향후 질병 발생 가능성을 알려준다. 특히 미래 건강 예측 서비스를 통해 이용자의 주요 질병 발병률을 미리 확인할 수 있다.

교보생명 통합 앱에 로그인하면 누구나 마이데이터 서비스와 연동된 보험 가입 내역을 바탕으로 보험점수 기반 맞춤형 보장분석 결과를 확인할 수 있다. 개인의 보장 수준을 종합 평가한 보험점수는 물론, 보장 항목별 준비 현황을 점검하고 부족한 보장을 쉽게 파악할 수 있다. 보장분석 항목은 49종으로 세분돼 항목별 필요 보장금액을 점검해주고 특히 주요 질병부터 최신 치료·수술, 간병까지 준비 상황을 꼼꼼히 확인할 수 있다.

자산관리도 수월하다. 교보생명의 마이데이터 서비스는 금융사마다 흩어져 있는 금융·비금융 자산 정보를 모아 이용자의 금융 생활 전반을 체계적으로 관리 할 수 있도록 돕는다. 자산현황을 한번에 모아보고 수입·지출·예산 관리와 숨은 금융자산 찾기, 은퇴설계 서비스도 제공한다.

교보생명 통합앱의 가장 큰 차별화 요소는 금융을 넘어 문화·예술·도서 등 비금융 영역까지 포괄한다는 점이다. 이용자는 문학·역사·철학을 다루는 웹진 '하루잇문학', 일상 루틴을 기록하고 관리하는 '하루루틴' 등 차별화된 콘텐츠를 즐길 수 있다.

교보생명 관계자는 "보험의 본질인 보장 가치를 실현하는 것을 넘어 고객의 건강 증진에 기여하는 든든한 동반자가 되겠다"며 "앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>