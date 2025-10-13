공효진·코드 쿤스트, 번개장터 새 광고 모델 선정

'새것 아닌 내것찾기' 캠페인 진행

번개장터는 배우 공효진과 프로듀서 코드 쿤스트를 새로운 광고 모델로 선정하고, '새것 아닌 내것 찾기' 캠페인을 선보인다고 13일 밝혔다.

번개장터는 공효진과 코드 쿤스트가 가진 독보적인 라이프스타일과 확고한 취향이 번개장터가 추구하는 '지속가능성과 취향 중심의 가치 소비'라는 핵심 가치와 일치한다고 판단해 모델로 기용했다고 설명했다.

공효진은 탄소중립 생활에 도전하는 환경 예능을 촬영할 정도로 지속 가능성에 관심이 높고, 코드 쿤스트 역시 최근 방송을 통해 카메라, 비바리움, 커피 등 본인만의 확고한 취향을 기반으로 다양한 라이프스타일을 즐기는 모습이 대중에게 널리 알려진 바 있다.

두 모델의 행보가 번개장터가 추구하는 '취향 거래'의 가치와 완벽하게 부합하는 만큼, 번개장터는 트렌디함과 신뢰를 갖춘 리커머스 플랫폼으로서의 대중적 인지도를 더욱 확장한다는 방침이다.

캠페인 슬로건인 '새것 아닌 내것 찾기'는 단순한 중고거래를 넘어 합리적인 소유 방식과 자원 순환의 의미를 동시에 담는다. 공효진은 "많이 사도 죄책감이 안 들어"라는 메시지를 통해 중고거래를 통한 세련되고 합리적인 쇼핑 방식을 제안한다. 코드 쿤스트는 "취향이 확고해지면, 새것이 필요 없지"라며 희소성 있는 아이템을 "번개장터에는 다 있어~"라는 메시지로 연결해 전문적이면서도 취향이 가득 담긴 거래의 장점을 부각한다.

이번 광고는 TV, OTT, 유튜브 등 다양한 채널에서 진행되며 특히 서울 전역의 주요 동선을 고려한 옥외광고를 집중 진행한다. 더현대서울, 현대백화점 무역센터점, 강남 한섬빌딩 등 11곳의 대형 전광판과 지하철 등 생활 밀착형 채널을 통해 대대적으로 광고를 진행할 예정이다.

번개장터는 이번 캠페인과 함께 '새것아닌 내것 찾기 페스타' 프로모션에도 돌입한다. 오는 27일까지 진행되는 이번 프로모션은 선착순 10만명에게 10만원 쿠폰팩을 지급하며, '내것 찾기 미션' 4가지를 완료하면 8만원 쿠폰팩을 제공한다.

번개장터 관계자는 "공효진, 코스쿤스트 모델을 통해 중고거래의 전문성과 트렌디함이 대중에게 효과적으로 전달될 것"이라며 "이번 캠페인을 통해 '새것 아닌 내것 찾기'가 새로운 가치 소비이자 트렌드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





