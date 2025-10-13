무형유산 이수자 마흔네 명 작품 전시…16일 개막

자수·낙화 등 전통공예 스무 종목…무료 관람·체험

국가유산청과 국가유산진흥원은 16일부터 30일까지 서울 용산구 노들갤러리 2관에서 국가무형유산 이수자 작품 기획전 '결(結), 시간의 흐름 속에서'를 연다.

2017년부터 매년 열리는 전시로, 올해는 '자연의 시간', '장인의 시간', '작품의 시간' 세 공간에서 전통 기술 분야 스무 종목 마흔네 명의 작품을 선보인다. 우리나라 산의 등줄기를 금·은사로 표현한 노현민(자수장)의 '연산첩첩(連山疊疊)', 김유진(낙화장)의 '낙화 선면화' 등을 전시한다.

작가에게 직접 작품 설명을 들을 수 있는 '도슨트 프로그램'과 전통공예품 제작 체험도 진행한다. 관람료는 무료다. 오전 10시부터 오후 7시까지 운영한다.

한편 국가유산청은 개인전도 지원한다. 박선희(매듭장)의 작품은 17일부터 26일까지 서울 종로구 갤러리 무서록에서, 박성숙(소목장)의 작품은 30일부터 다음 달 12일까지 서울 중구 모리함에서 각각 감상할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



