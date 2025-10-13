본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주교통공사, 상무역 에스컬레이터 운영 재개

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.13 08:20

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

침수 피해로 2개월간 교체 공사

광주교통공사 전경.

광주교통공사 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주교통공사는 지난 7월 17일 기록적 폭우에 따른 상무역 침수로 운행이 중단했던 역사 내 에스컬레이터 4대에 대해 교체 작업을 완료하고 운영을 재개했다고 13일 밝혔다.


공사는 호우 당일 상무역 일부가 물에 잠기는 피해를 입자 신속히 지하철 부분운행을 실시하고, 전 직원이 참여해 복구 작업을 펼치는 한편 적극적인 시설물 점검에 나서 피해 발생 하루 만에 전 구간 운영 정상화에 성공했다.

하지만, 에스컬레이터의 경우 전문업체 확인 결과 주요 부품 전반에 대한 보수작업이 불가피하다는 판단에 따라 광주시와의 협의를 거쳐 지난 2개월간 교체 공사를 추진해왔다.


조익문 사장은 "현재 상무역은 모든 시설물이 완벽하게 제 기능을 다하고 있으며, 자체 점검 및 검사기관 진단까지 완료된 상태다"며 "앞으로도 시민 불편을 최소화하고, 최고의 교통서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프, 세계 평화 위해 일해"…노벨평화상 마차도, 거듭 감사 전해

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

새로운 이슈 보기