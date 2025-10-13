박수현 "정청래, 대통령실과 매일 연락…언론 인터뷰도 안하는데 자기정치?"

"당정대 긴밀히 소통…정 대표는 매일 대통령실과 연락"

"정 대표, '李대통령 임기 초' 행보에 집중"

언론 인터뷰 자제 이유 전해

박수현 더불어민주당 수석대변인이 정청래 대표에 대해 사실처럼 굳어져 가는 오해가 있다며 사실을 바로잡았다. 정 대표는 취임 후 언론 인터뷰를 한 차례도 하지 않을 정도로 이재명 대통령의 임기 초반 '자리 잡기'에 집중하고 있으며, 정부와 매일 연락할 정도로 긴밀하게 호흡하고 있다는 것이 골자다.

지난 12일 박수현 수석대변인은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정 대표를 향한 오해를 바로잡고자 한다며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 "정청래의 자기정치부터 말씀드려 보겠다"라며 "정 대표는 혹시 지금 제가 자기정치를 하고 있냐고 지도부와 참모들에게 자주 질문한다. 이 질문을 자주 한다는 자체가 자신을 자주 돌아보고 있다는 뜻"이라고 말했다.

정청래 대표가 취임 후 지금까지 언론 인터뷰를 한 차례도 하지 않은 점도 일맥상통한다고 덧붙였다. 그는 "(정청래 대표에게) 대표님. 세상에 인터뷰를 안 하는 대표가 어디 있습니까. 그게 어디 정청래 개인의 일입니까. 제가 수석대변인 사표 쓸 각오로 말씀드린다"라고 물었더니, 정 대표는 "왜 힘드신 것을 모르겠냐. 인터뷰를 사양하는 이유는 '대통령님 임기 초'이기 때문"이라고 답변했다고 전했다.

이어 "오직 대통령님의 국정철학과 국정운영이 국민과 공직자에게 이해되어야 할 임기 초에, 당대표 인터뷰가 매일 신문과 방송에 대문짝만하게 보도된다고 생각하면 얼마나 대통령님께 송구스러운 일이겠나"라며 "어느 정도 시간이 지나면 인터뷰를 할 테니 언론에 잘 설명 부탁한다"고 정 대표의 말을 전했다.

정청래 대표가 당정대(당·정부·대통령실)와 조율 없이 과속한다는 오해에 대해서도 "전혀 사실이 아니"라고 선을 그었다.

박 수석대변인은 "이 가정에 대해 '당정대는 항상 긴밀히 소통한다. 특히 정 대표는 대통령실과 거의 매일 소통한다'고 설명해 왔다"라며 "수석대변인의 이런 발언이 매우 위험하다는 것은 잘 알고 있다. 자칫하면 '당이 용산 파출소냐'라는 비판에 직면할 수 있기 때문"이라고 전했다. 다만 매일 소통한다는 사실을 공개한 것은 '예상 비판'보다 '당정 이견'으로 프레임화되는 것이 더 위험하다고 판단했기 때문이라고 언급했다.

이재명 대통령이 최근 외교일정을 소화할 당시 국내 정치 이슈가 불거진 점에 대해서는 아쉽다는 입장도 전했다. 박 수석대변인은 "앞으로 그런 점까지 민주당은 면밀하게 고려할 것"이라며 "(결과적으로) 당정대 조율 없는 민주당의 과속은 사실이 아니다. 원팀이 되어 과감하되 정교하게, 신속하되 차분하게 청산과 개혁을 추진하고 마무리할 것"이라고 덧붙였다.





