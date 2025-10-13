본문 바로가기
경기도, 외국인 자녀 보육료 월 15만원으로 확대

이영규기자

입력2025.10.13 07:18

경기도가 이달부터 외국인 자녀 보육료 지원금액을 월 10만원에서 15만원으로 올린다.


경기도는 모든 아동이 차별 없이 안정적인 보육환경에서 성장할 수 있도록 2023년부터 도내 어린이집에 다니는 외국인 자녀(0~5세)를 대상으로 월 10만원의 보육료를 지원해 왔다.

그러나 최근 물가와 보육료 상승 등으로 외국인 가정의 경제적 부담을 고려해 지원단가를 월 5만원 인상하기로 결정했다.


지원 대상과 자격 요건은 기존과 동일하다. 지원 대상은 도내 어린이집에 다니는 등록 외국인 영유아(0~5세)로 보호자와 영유아 모두 경기도에서 90일 이상 거주한 경우 신청할 수 있다.


보호자는 해당 어린이집에 보육료 지원 신청서와 외국인등록 사실 증명서 등 관련 서류를 제출하고, 국민행복카드를 발급받아 결제하면 보육료 지원을 받을 수 있다.

고현숙 경기도 보육정책과장은 "보육료 지원 확대를 통해 외국인 영유아 보호자의 양육 부담을 줄이고, 차별 없는 보육 기회를 제공해 모든 아동이 건강하게 성장할 수 있도록 보육 사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

