경기도, 동두천시·광명시 '종합감사'…도민 제보 적극 반영

이영규기자

입력2025.10.12 16:56

경기도가 이달 13일부터 다음 달 6일까지 동두천시와 광명시에 대한 종합감사를 실시한다.


경기도 감사위원회는 시군 자치권을 보장하면서 국가나 경기도 예산이 투입되거나 법령 등에서 정한 위임사무를 중심으로 감사를 추진할 계획이라고 12일 밝혔다.

경기도청

경기도청

이선범 경기도 감사위원회 감사1과장은 "도민 제보 등을 적극 반영해 도민의 권익을 보호하는 한편, 감사처분의 신뢰도와 수감기관의 만족도를 바탕으로 감사 수용도를 높임으로써 도민이 감사 효과를 체감할 수 있게 노력하겠다"고 말했다.


한편 경기도는 61년 만에 지난해 9월 합의제 행정기구인 경기도 감사위원회로 개편해 감사 업무의 효율성·신뢰도를 높이고 인권존중의 감사원칙을 지켜나가 더 투명하고 신뢰받는 행정을 위해 업무를 추진하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
