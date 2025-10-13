본문 바로가기
파죽지세 코스피, 사상 첫 3600선 돌파 [3분 브리프]

입력2025.10.13 08:00

[한 눈에 읽기]
①코스피 사상 첫 3600선 돌파
②9월 말 외환 보유액 4200억달러 웃돌아…넉달째 증가
③정부, 교육세율·법인세율 인상 추진…추가납부 세금 1조원 넘을 듯

MARKET INDEX : Year to date
파죽지세 코스피, 사상 첫 3600선 돌파 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수, 일제 급락…미중 '관세전쟁' 우려

○나스닥 3.6% 하락…대형 기술주 중심 차익 매물 쏟아져

○트럼프, 中희토류 통제 비판…투자심리 급속도 냉각

Top3 NEWS
■ 연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리
○삼성전자 SK하이닉스 동반 신고가
○원·달러 환율 급등은 변수
○"AI 모멘텀, 3분기 실적 및 정책 기대감…상승 추세 여전"
■ 외환보유액, 4200억달러 회복…2년5개월來 최대
○9월 말 외환보유액, 4220.2억달러
○전월 말 4162.9억달러比 57.3억달러↑
○운용수익 증가+분기 말 효과 영향
■ 세금 올리면서 투자는 더 하라니…은행권 속앓이
○교육세+법인세 인상에 내년 세금 1조원 이상 더 부담 전망
○LTV+ELS 과징금도 1조원 이상 내야할 수도
○생산적금융에 대규모 투자해야하는데 진퇴양난
그래픽 뉴스 : 영업이익 증가율 1000%대 '삼총사' 있다…실적 시즌 주목해야 할 종목은[3Q실적 미리보기]
○영업이익 증가율 1000%대 전망 기업

○LG화학, 한화오션, 포스코퓨처엠 3곳

○해킹 등 실적 타격 불가피 기업 반등 가능성도

the Chart : 소부장 지원, 5년간 4조 투입했지만 매출액은 '하락세'
○5년간 소부장 R&D에 4.7조 투입

○2022년→2023년 소부장 모두 매출 감소

○수출액 5년 새 늘었지만, 증가율 정체

오늘 핵심 일정

국내



해외

12:00 중국 수출액 (YoY) (10월)

12:00 중국 무역수지(USD) (10월)

20:00 미국 건설지출 (MoM) (8월)

20:00 미국 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

21:00 독일 경상수지(계절 미조정) (8월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 17℃(1) ｜최고기온 : 20℃(3℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 80%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




