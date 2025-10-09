◇국장급 전보
▲ 과학기술정책국장 조선학
박유진 기자 genie@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국 왔다가 충격받고 갑니다"…사방에 널린 '이 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]과학기술정보통신부
2025년 10월 09일(목)
◇국장급 전보
▲ 과학기술정책국장 조선학
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국 왔다가 충격받고 갑니다"…사방에 널린 '이 시설'에 외국인들 '깜짝'
"이게 집에 다 들어간다고?"…암컷대게 2000마리 숨겼다 들통난 선장
"애들이 방에서 안 나와요"...밤새 술파티 대신 '할머니 라이프' 택한 Z세대[세계는Z금]
순식간에 끝나버렸네…올해 같은 '황금 연휴', 언제 돌아오나 알아보니
"참기름 넣지 마세요"…외신도 앞다퉈 리뷰, '고추장 버터 비빔밥' 열풍
BTS '봄날', 롤링스톤 '21세기 최고의 노래' 37위 선정
바가지 논란 잊으세요…추석연휴 울릉도에 1만3000명 '북적북적'
가자휴전 발표에 트럼프 정말 노벨상 받나?…도박사이트 확률은 6%
"내란당 빨리 해체 안하고 뭐하냐"…'추석 민심' 시리즈 전한 정청래
규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값