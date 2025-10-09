이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"애들이 방에서 안 나와요"...밤새 술파티 대신 '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]중대본 "화재 영향 장비 신속 복구…15일부터 속도 낼 것"
2025년 10월 09일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국 왔다가 충격받고 갑니다"…사방에 널린 '이 시설'에 외국인들 '깜짝'
'관광'하러 온 건지 '민폐' 끼치러 온 건지…천연기념물서 아이 용변 본 中 관광객
李정부 들어서자 文정부 '고점' 바로 뚫었다…규제에도 끄떡없는 서울 아파트값[부동산AtoZ]
"짐 싸서 나가" 돌연 쫓겨난 명문대생…'수상한 여행가방' 룸메이트가 제보
"셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해' 출연 행적 두고 의혹 제기
"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'
대부분 페달 오조작 결론 나더니…급발진 감정 요청 '반토막'
블랙핑크 제니, 한글날 맞아 기념 글꼴 '젠 세리프' 무료 배포
경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'