본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]중대본 "화재 영향 장비 신속 복구…15일부터 속도 낼 것"

이서희기자

입력2025.10.09 14:17

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]중대본 "화재 영향 장비 신속 복구…15일부터 속도 낼 것"
AD
원본보기 아이콘




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"애들이 방에서 안 나와요"...밤새 술파티 대신 '할머니 라이프' 택한 Z세대[세계는Z금] "애들이 방에서 안 나와요"...밤새 술파티 대신 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10일 황금연휴 끝…다시 오려면 20년 기다려야?

"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'

"외출 0일차"…Z세대 '할머니 라이프' 택한 이유

대부분 페달 오조작 결론 나더니…급발진 감정 요청 '반토막'

블랙핑크 제니, 한글날 맞아 기념 글꼴 '젠 세리프' 무료 배포

경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'

경찰, 추석 연휴 112신고 전년比 4.4%↓…대형 교통사고 0건

새로운 이슈 보기