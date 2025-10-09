연초만 고집하던 30대 김 과장 달라졌다…"냄새 때문에 눈치 보여서"

30대남 일반담배 흡연율 2024년 29%

전체 담배제품 사용률은 40.1%

서울 시내 한 흡연부스. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

일반담배(궐련)를 피우는 30대 남성의 비율이 9년 전보다 19.5%P 낮아진 것으로 나타났다.

9일 질병관리청의 '2024년 국민건강영양조사'에 따르면 일반담배(궐련)를 피우는 30대 남성의 비율은 2024년 28.5%로, 9년 전인 2015년(48.0%)보다 19.5%P 낮아졌다. 같은 기간 19~29세 남성과 40대 남성의 일반담배 흡연율은 각각 22.6%, 36.9%로 16.1%P, 8.9%P씩 내렸다.

반면 50대 이상 남성의 일반담배 흡연율과 2015년 대비 증감률은 50대(34.1%, -2.4%P), 60대(26.4%, +0.3%P), 70대 이상(13.5%, -3.5%P) 등으로 눈에 띄는 변화가 없었다. 따라서 활발한 사회 활동을 하는 젊은 층에서만 일반담배 흡연율 감소가 두드러졌다. 이는 강한 연초 냄새가 타인에게 불쾌감을 준다는 인식 때문으로 풀이된다.

전체 담배 사용률 감소 폭은 기대 이하

휴게공간과 흡연구역의 표지판을 보고 있는 시민. 기사 특정 내용과 무관. 아시아경제DB 원본보기 아이콘

일반담배와 액상형·궐련형 전자담배, 기타 담배를 아우르는 '담배제품 사용률' 감소 폭은 그에 한참 못 미쳤다. 담배제품 사용률 통계는 2019년부터 발표됐는데, 지난해 30대 남성의 담배제품 사용률(40.1%)은 2019년보다 4.9%P 내리는 데 그쳤다. 같은 기간 30대 남성의 일반 담배 흡연율은 10.7%P 내렸다.

같은 기간 19~29세 남성의 담배제품 사용률 감소 폭(10.5%P)도 일반담배 흡연율 감소 폭(15.2%P)에 한참 못 미쳤다. 40대 남성의 경우 일반담배 흡연율은 1%P 내렸지만, 담배제품 사용률은 오히려 1.6%P 올랐다. 이로 미뤄볼 때 전자담배 등 대체재 사용이 늘어난 것이 일반담배 흡연율 감소에 영향을 미친 걸로 추정된다. 일부 흡연자는 건강에 덜 해로울 것이란 생각에 전자담배를 이용하지만, 전문가들은 전자담배도 일반담배와 마찬가지로 유해하기도 지적한다.

일반담배는 연소(태움)를 통해 연기를 발생시키지만, 전자담배는 가열(기회)로 증기를 발생시키는 형태다. 전자담배는 태우지 않기 때문에 타르나 일산화탄소는 거의 없으나 결코 무해한 것은 아니다. 특히 일반담배와 마찬가지로 니코틴은 물론 가열 시 생성되는 폼알데하이드, 아세트알데하이드 등 유해 물질이 나오며 전자담배에 함유된 향료 중 일부는 폐 염증과 알레르기를 유발하는 것으로 알려져 있다.







