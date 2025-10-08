부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
[속보]노벨화학상 日 기타가와 등 3인 공동수상
"셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해' 출연 행적 두고 의혹 제기
퇴실 때 '펜션 청소' 논란 시끄럽자…"청소 싫으면 3만7000원" 유료 옵션까지 등장
'자산 1조' 태국 억만장자 도박 광고에 나오자 '발칵'…"AI 조작 영상, 속지 말라"
20년지기 대학후배에 덜컥 빌려준 100억…배상책임 두고 7년째 법정다툼
매출 1억 찍고도 통장잔고는 마이너스…고깃집 사장님 프랜차이즈 결산보고서 보니[소자본 창업의 덫]②
"시그니처 메뉴 뭐길래"…금값 상승에 日 아이스크림가게 '한숨'
한 잔에 100만원, 세상에서 가장 비싼 커피 여기있습니다
이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명