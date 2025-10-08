본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]노벨화학상 日 기타가와 등 3인 공동수상

부애리기자

입력2025.10.08 18:54

수정2025.10.08 19:05

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]노벨화학상 日 기타가와 등 3인 공동수상
AD
원본보기 아이콘




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해' 출연 행적 두고 의혹 제기 "셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"시그니처 메뉴 뭐길래"…금값 상승에 日 아이스크림가게 '한숨'

"댕냥이 위해서라면…" 펫세권 찾아 이사가는 부자들

케데헌 헌트릭스 3인, 美 대표 토크쇼 출연

한 잔에 100만원, 세상에서 가장 비싼 커피 여기있습니다

이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명

세계은행, 올해 중국 성장률 전망 4.8%로 상향

이스라엘, 가자 구호선단 나포 "한국인 1명도 압송"

새로운 이슈 보기