경기도, 지방정부 최초 11월 미국서 '기후위성' 발사

경기도가 다음 달 미국에서 기후위성을 발사한다.

경기도는 오는 11월 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군기지에서 '경기기후위성 1호기(GYEONGGISat-1)'를 발사할 예정이라고 8일 밝혔다. 구체적인 발사 일정은 조율 중이다. 광학위성인 1호기는 지구 저궤도를 3년간 돌게 되며 경기지역의 기후·환경 데이터를 정밀 수집하는 역할을 맡게 된다.

경기기후위성은 김동연 경기도지사가 지난해 8월 기자간담회에서 임기 후반기 중점과제 중 하나로 발표하면서 추진됐다.

경기도는 같은 해 10월 추진 기본계획 수립하고, 올해 2~3월 위성 개발·운용 기관을 공모했다. 이어 7월 위성 개발이 완료돼 9월 탑재체 항공시험 등 마무리 절차를 밟았다.

경기도는 국내 최초로 지방자치단체 주도로 기후 대응을 위해 위성 프로젝트를 추진했다. 광학위성 1기, 온실가스 관측위성 2기로 구성된 경기기후위성은 발사 후 ▲토지이용 현황 정밀 모니터링 ▲온실가스(메탄) 배출원 식별 및 배출량 추정 ▲홍수, 산불, 산사태 등 기후재난 피해 상황 모니터링 등 분야에 활용될 예정이다.

경기도는 기후위성의 정책 효과를 크게 기후정책 고도화, 규제 대응, 산업육성, 국제협력 등으로 보고 있다.

우선 위성 데이터를 관측·수집·분석해 도내 주요 온실가스 배출원을 정밀 감시하고, 경기도와 시군의 과학적 기후정책 수립에 활용하게 된다. 경기기후플랫폼과 연계해 '경기도 온실가스 관측 지도'를 제작할 예정이다. 도내 산업단지 등 특정지역의 메탄 탈루·누출지점 관측 및 발생량 모니터링이 가능해진다. 농업·축산업 분야 기후변화 영향 관측 및 온실가스 배출 모니터링, 재난·재해 모니터링 및 대응 지원 등도 주요 역할이다.

이를 통해 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 탄소규제 강화에 대응하면서 도내 중소기업의 탄소 배출량 실측 및 저감방안 마련에 기여할 것으로 경기도는 보고 있다.

경기도 관계자는 "기후 분야 위성 데이터를 민간에 개방·공유함으로써 도내 기후테크 분야 스타트업을 발굴하고 산업육성에 기여하는 방향도 검토하고 있다"며 "아직 미지의 영역인 우주산업 시장이 커질 수밖에 없는 만큼 앞으로 국제적 기후정책 및 산업 교류 증진도 추진할 계획"이라고 말했다.





