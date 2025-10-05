▶이규일씨 별세. 향년 84세. 이소자씨 배우자상. 승준(변호사·사법연수원 37기)·승현씨 부친상. 발인 6일. 서울대학교병원장례식장 1호. 장지 경기도 포천시 선영.
[부고]이승준(이승준 법률사무소 변호사·사법연수원 37기)씨 부친상
2025년 10월 05일(일)
▶이규일씨 별세. 향년 84세. 이소자씨 배우자상. 승준(변호사·사법연수원 37기)·승현씨 부친상. 발인 6일. 서울대학교병원장례식장 1호. 장지 경기도 포천시 선영.
