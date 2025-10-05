본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

부고

[부고]이승준(이승준 법률사무소 변호사·사법연수원 37기)씨 부친상

입력2025.10.05 08:41

수정2025.10.05 08:45

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▶이규일씨 별세. 향년 84세. 이소자씨 배우자상. 승준(변호사·사법연수원 37기)·승현씨 부친상. 발인 6일. 서울대학교병원장례식장 1호. 장지 경기도 포천시 선영.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…10명 중 7명은 밤새 돈 걱정 [세계는Z금] 잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

너무 귀여워! 우리 고양이 입혔으면…아디다스 '반려동물' 컬렉션 뭐길래

짭짤한 연휴 알바 총출동…'집청소·펫시터 해주실 분' 손 들어요

"이날은 쉽니다"…백화점·마트·쇼핑몰, 추석 휴무일 총정리

베트남은 폭행, 中은 사기…한국 관광객 피해 많은 나라는?

'인종차별' 로제는 '센터'였다…마돈나, 당시 현장 사진 공개

차례상 '알록달록 과자'의 정체…탑처럼 쌓은 이유 있었다

대형 베이커리 카페 10년 새 5배 급증…절세 수단 활용도

새로운 이슈 보기