칠곡군, 물가 안정 캠페인 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.03 19:13

추석 명절 전통시장 장보기
전통시장에 활기를 불어넣고 지역경제 활성화

경북 칠곡군(군수 김재욱)은 추석 명절을 맞이해 지난 2일 왜관시장에서 장보기 및 물가안정 캠페인을 전개하며 주요 성수품 가격 관리와 전통시장 활성화에 나섰다.

좌)김재욱 칠곡군수가 물가안정 캠페인을 하고있다. 우)왜관시장에서 장보기 후 단체촬영을 하고있다./김이환기자

좌)김재욱 칠곡군수가 물가안정 캠페인을 하고있다. 우)왜관시장에서 장보기 후 단체촬영을 하고있다./김이환기자

이번 행사는 농협 군 지부, 여성단체협의회, 칠곡군 산림조합, 칠곡군 공무원 등 100여명이 참여했으며, 명절 준비에 나선 군민들에게 전통시장의 따뜻한 정과 편리함을 알리고, 경기 침체와 고물가로 어려움을 겪고 있는 전통시장에 활기를 불어넣고 지역경제 활성화를 위해 마련했다.


김재욱 칠곡군수는 "올해 칠곡사랑상품권 포인트 상향 및 온누리 상품권 환급행사를 통해 군민들의 장바구니 부담을 줄이려고 노력하고 있다"며 "앞으로도 다양한 행사와 지원을 통해 전통시장을 살려 경기침체로 힘든 시기를 보내고 있을 상인들에게 도움이 되었으면 한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
