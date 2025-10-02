본문 바로가기
대통령실

李대통령 부부, 5일 추석 특집 '냉장고를 부탁해' 깜짝 출연

임철영기자

입력2025.10.02 18:16

추석 특집 방송 통해 명절 연휴 기간 국민과 소통
K-푸드의 우수성·다양성과 매력 전달

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 명절을 맞아 5일 JTBC 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연한다고 대통령실이 2일 밝혔다. 이번 방송은 '추석 특집, K-냉장고를 부탁해'라는 주제로 진행된다.

연합뉴스

연합뉴스

방송에서는 한국의 제철 식재료를 활용해 우리 국민뿐만 아니라 세계인들이 좋아할 만한 요리를 대한민국 일류 셰프들의 창의적인 아이디어와 결합해 선보인다.


이 대통령 부부는 'K-푸드 전도사'로서 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등 진솔한 이야기를 공유할 계획이다.

대통령실은 "넷플릭스를 통해 세계에 방영되는 이번 추석특집 방송을 통해 국민들께는 명절의 따뜻한 정서를 전하고 글로벌 시청자에게는 음식을 통한 K-컬처의 새로운 매력을 전달할 수 있을 것"이라고 기대했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
