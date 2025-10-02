춘천시, WT본부 설계공모 당선작 선정…2028년 준공 목표

송암스포츠타운 내 지하 1층·지상 4층…연면적 3200㎡ 규모

전문가 심사 거쳐 성도건축사·백아키텍텐 공동작품 선정

내년 6월까지 실시설계 완료…2028년 준공 목표로 220억 투입

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2일 세계태권도연맹(WT) 본부 건립사업의 일반 설계공모 당선작을 최종 선정했다.

세계태권도연맹(WT) 본부 조감도. 춘천시 제공

WT 본부는 송암스포츠타운 부지에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 3200㎡ 규모로 들어서며 전시관·오디토리움·리셉션홀·업무공간 등 주요 시설이 포함된다.

이번 설계공모는 배치, 공간 활용, 경관 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐으며, 심사위원회는 관련 분야 전문가로 구성됐다. 최종적으로 성도건축사사무소와 백아키텍텐이 공동 제출한 작품이 선정됐다.

시는 당선작을 바탕으로 내년 6월까지 기본 및 실시설계를 마무리하고, 총사업비 220억 원을 투입해 2028년 6월 준공을 목표로 본격적인 사업 추진에 나선다.

춘천시 관계자는 "이번 본부 건립을 통해 국제 스포츠 외교 무대에서 입지를 넓히고, 태권도 수도로서의 위상을 강화하겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자



