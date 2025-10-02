본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

춘천시, WT본부 설계공모 당선작 선정…2028년 준공 목표

이종구기자

입력2025.10.02 15:35

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

송암스포츠타운 내 지하 1층·지상 4층…연면적 3200㎡ 규모
전문가 심사 거쳐 성도건축사·백아키텍텐 공동작품 선정
내년 6월까지 실시설계 완료…2028년 준공 목표로 220억 투입

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2일 세계태권도연맹(WT) 본부 건립사업의 일반 설계공모 당선작을 최종 선정했다.

세계태권도연맹(WT) 본부 조감도. 춘천시 제공

세계태권도연맹(WT) 본부 조감도. 춘천시 제공

AD
원본보기 아이콘

WT 본부는 송암스포츠타운 부지에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 3200㎡ 규모로 들어서며 전시관·오디토리움·리셉션홀·업무공간 등 주요 시설이 포함된다.


이번 설계공모는 배치, 공간 활용, 경관 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐으며, 심사위원회는 관련 분야 전문가로 구성됐다. 최종적으로 성도건축사사무소와 백아키텍텐이 공동 제출한 작품이 선정됐다.

시는 당선작을 바탕으로 내년 6월까지 기본 및 실시설계를 마무리하고, 총사업비 220억 원을 투입해 2028년 6월 준공을 목표로 본격적인 사업 추진에 나선다.


춘천시 관계자는 "이번 본부 건립을 통해 국제 스포츠 외교 무대에서 입지를 넓히고, 태권도 수도로서의 위상을 강화하겠다"고 강조했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

또 화장실 때문에…파리발 워싱턴행 美 항공기 이륙 1시간 만에 회항

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기