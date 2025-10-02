본문 바로가기
서해해경청, 추석 연휴 해양사고 대비 상황 점검

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.02 15:32

3일부터 10일까지 특별관리기간
안전사고 예방 긴급 출동태세 유지

서해해경청사 전경

서해해경청사 전경

서해지방해양경찰청은 2일 추석 연휴를 맞아 도서지역 고향을 찾는 귀성객과 바다를 찾는 관광객이 증가할 것으로 예상됨에 따라 안전관리를 위한 점검회의를 실시했다고 밝혔다.


올해는 예년에 비해 추석 연휴가 길어 3일부터 10일까지 특별관리기간으로 정하고 사고예방을 위한 안전활동을 강화할 예정이며, 유·도선, 여객선 등 다중이용선박 주요 항로에 경비함정을 전진 배치해 긴급 상황에 대비한다.

특히, 추석 연휴와 겹치는 대조기 기간(7일~10일) 연안사고에 대비하기 위해 해안가, 갯바위, 방파제 등 위험구역 순찰을 강화해 안전사고 예방에 나서며, 해양사고가 발생하면 즉시 상황에 대응할 수 있도록 구조본부 운영을 사전 준비해 24시간 비상 출동태세를 유지할 방침이다.


또 출입항 시간대 안내방송 실시 및 취약해역 통항 선박에 대한 관제를 철저히 하고, 경비함정 및 항공기 순찰을 통한 불법 외국어선 및 입도금지도서 출입 등 단속을 강화할 방침이다.


서해해경청 관계자는 "선박운항자는 운항법규 등을 지켜주고, 바다를 찾는 국민들은 개인 안전을 위해 구명조끼 착용 등 안전수칙을 준수해 달라"며 "국민들이 안전하고 편안하게 추석 명절을 보낼 수 있도록 연휴 기간 긴급 비상대응태세를 유지하며 해양사고 예방부터 대응까지 총력을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
