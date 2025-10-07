9일까지 공공주차장 무료 개방…"길찾기 앱 검색하세요"

지도·내비게이션 앱으로 확인 가능

개방시각 제각각…미리 확인해야

추석 연휴가 반환점을 돈 가운데 오는 9일까지 학교·공공기관 등이 운영하는 전국 공공주차장이 무료 개방된다.

7일 행정안전부에 따르면 지난 3일부터 9일까지 공공기관, 행정기관, 학교 등이 운영하는 공공주차장을 무료로 사용할 수 있다. 전국 약 1만2000여개소다.

무료 개방 주차장을 찾으려면 네이버 지도, 카카오맵, T맵, 아이나비 에어, 현대차 내비게이션 등 주요 길찾기 5개 앱에서 검색하면 된다.

▲추석무료주차장 ▲명절무료주차장 ▲명절무료개방주차장 ▲무료개방주차장 ▲무료공공주차장 등으로 검색하면 현재 위치, 목적지 주변 주차장을 찾고 길 안내를 받을 수 있다.

다만 주차장별 개방일자나 운영 시간, 야간 개방 여부는 각각 다르니 유의해야 한다.

또 공영주차장이어도 지역별로 주차난이 예상되는 소규모 면적 주차장 등은 제외될 수 있어 방문 전 확인할 필요가 있다.

행안부는 2021년부터 명절마다 공공기관·학교 등으로부터 주차장 개방 정보를 수집해 국민에게 공개해 편안하고 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 지원하고 있다.





