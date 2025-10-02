본문 바로가기
홍천군 "100년 숙원 용문~홍천 광역철도 예타 통과만이 답이다”

이종구기자

입력2025.10.02 11:01

'수도권으로 새로운 중심을 잇다, 용문~홍천 광역철도 국회 정책토론회' 개최

강원도 홍천군은 지난 1일 국회의원회관 제1소회의실에서 '수도권으로 새로운 중심을 잇다, 용문~홍천 광역철도 국회 정책토론회'가 많은 관심 속에 성공적으로 개최했다고 2일 밝혔다.

신영재 홍천군수가 지난 1일 국회의원회관 제1소회의실에서 '수도권으로 새로운 중심을 잇다, 용문~홍천 광역철도 국회 정책토론회'를 개최하고 있다. 홍천군 제공

이번 국회 정책토론회는 유상범·김선교 국회의원실과 강원특별자치도, 경기도, 홍천군, 양평군, 강원연구원이 공동으로 주최하였다. 1부 행사에는 허영 국회의원을 비롯하여 정희용 국회의원, 신영재 홍천군수, 전진선 양평군수, 박영록 홍천군의회의장, 황선호 양평군의회 등이 참석하여 개회사 및 축사를 진행, 이후 예비타당성조사 통과를 촉구하는 퍼포먼스를 진행했다.


1부 행사에 이어 '용문~홍천 광역철도의 필요성'을 주제로 강원연구원 장진영 박사가 발표를 진행했고, 주제 발표와 관련해 한국교통연구원 이호 본부장을 비롯한 철도 분야와 관련된 전문가와 관계자들이 토론을 진행했다.

신영재 홍천군수는 "오늘 대한민국의 정치 중심지인 국회에서 개최한 정책토론회를 계기로 홍천철도의 필요성과 유치 당위성을 알리고 용문~홍천 광역철도 건설사업의 예비타당성조사 통과를 위해 홍천군 관계자 모두한 마음, 한뜻으로 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
