박범인 금산군수 "금산세계인삼축제는 금산군 인삼산업의 보루"

제43회 금산세계인삼축제 노고에 감사 표해

박범인 금산군수는 "금산군은 대한민국 인삼 산업의 중심이고 세계인삼 산업을 선도하고 있다"며 "금산세계인삼축제는 이러한 금산군 인삼 산업의 보루"라고 밝혔다.

박 군수는 1일 금산읍 청산회관에서 열린 월례 회의에서 제43회 금산세계인삼축제 운영에 나서준 자원봉사자, 주민, 공직자 등에게 감사를 표하며 이같이 말했다.

박 군수는 "많은 분이 애써주신 덕분에 축제가 국내외에 긍정적인 평가를 받고 있다"며 "담당 부서에서는 축제 결산보고회를 열고 성과 및 개선할 점을 분석해 달라"고 지시했다.

또한 "축제에 참여하고 지원해 주신 사회단체 회원 등 노력해 주신 분들이 많다"며 "잊지 말고 감사의 마음을 전해달라"고 당부했다.

이 외에도 박 군수는 청렴도 평가 대응, 올해 업무 마무리 등에 철저히 해달라고 언급했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



