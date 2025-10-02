본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

무안군-행정공제회, 공무원 복지 상생협약

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.02 10:28

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공제회 급여·복지 제도 안내

상생협약식을 한 대한지방행정공제회 김장회 이사장(왼쪽)과 김산 무안군수(오른쪽). 무안군 제공

상생협약식을 한 대한지방행정공제회 김장회 이사장(왼쪽)과 김산 무안군수(오른쪽). 무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군과 대한지방행정공제회가 무안군 공무원의 복지 향상과 생활 안정을 위한 상생협약을 체결했다.


지난 1일 열린 협약식에서 양 기관은 상호 신뢰를 바탕으로 공직자 복지 증진과 상생 협력을 강화하기로 뜻을 모았다. 행사 현장에서는 행정공제회가 무안군 소속 직원 800여명을 격려하기 위해 2대의 커피차를 준비해 간식과 음료를 제공했다. 이어 열린 설명회에서는 공제회 급여 서비스와 다양한 복지 제도가 안내돼 큰 호응을 얻었다.

대한지방행정공제회 김장회 이사장은 "이번 행사는 지난해 제주항공 여객기 사고 수습 과정에서 헌신한 무안군 공직자들의 노고를 위로하고, 잠시나마 쉼과 활력을 드리고자 마련됐다"며 "지역경제에도 보탬이 되고자 추석맞이 장보기 행사에도 동참했다"고 밝혔다.


한편, 행정공제회는 9월 말 기준 자산규모 31조원, 회원 수 38만명을 기록했으며, 9년 연속 흑자 경영을 이어오고 있다. 앞으로도 '찾아가는 행정공제회' 등 회원 맞춤형 대면 서비스를 강화할 계획이다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

"빈손은 싫고, 새건 비싸고"…명절 선물도 중고거래 시대

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

셧다운 직격탄…金 안전자산 불붙고 달러는 '흔들'

새로운 이슈 보기