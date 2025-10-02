구미시, 공공 체육·문화시설 47개소 연휴 기간 정상 운영

“추석 당일만 휴무” 37개소는 통일된 기준 적용

시설 개방으로 시민들의 편안한 명절 지원

구미시는 7일간 추석 연휴를 맞아 주요 공공 체육·문화시설 중 2개소를 제외한 47개소를 정상 운영한다. 이 중 39개소는 추석 당일만 휴무하고 전 기간 개방하는 방식으로 운영 기준을 통일했다.

지난 설 연휴에는 총 49개의 시설 중 하루 이하 휴관 19개소, 이틀 이상 휴관 30개소 등 운영 방식이 제각각이었으나, 이번 추석부터 '연휴 당일만 휴무'라는 원칙을 적용했다.

그 결과, 총 49개 시설 중 하루 이하 휴관이 39개소로 지난 설 대비 두 배 이상 늘었으며, 이틀 이상 휴관은 10개소로 3분의 1 수준으로 줄었다.

시는 통일된 운영 원칙과 시설 개방 확대를 통해 시민과 귀성객들이 관내 지역에서 편안하게 긴 연휴 기간을 즐길 수 있도록 행정서비스를 지원할 예정이다.

박정희 체육관과 구미 파크골프장은 추석 연휴 내내 전면 개방한다. 경북 최다 규모이자 주말 평균 5000여 명이 방문하는 구미 파크골프장은 지난 설 연휴 3일 동안 2580여 명이 이용한 것으로 파악됐다. 시는 추석 연휴 동안 9개소 288홀 전면 개방하고 예약을 통해 관내·관외 이용객 모두 이용할 수 있도록 도울 예정이다.

금오테니스장, 구미승마장, 동락공원 궁도장 등 스포츠 시설 9개소는 추석 당일을 제외한 전 기간 운영될 예정이다.

인기가 많은 관내 수영장의 경우 지난 설에는 들성·강동체육센터 두 곳을 개방했지만, 이번 추석 연휴에는 수영장 5개소(들성·강동·도봉체육센터, 근로자종합복지회관, 선산청소년수련관)를 모두 개방함으로써 이용객들의 편의를 도모할 예정이다.

가족 단위의 이용객 수요가 많은 자연 휴양·레저시설은 전 기간 상시 운영될 예정이다. 대표적인 가족 휴양지인 옥성자연휴양림의 숙박시설은 10월 3일부터 9일까지 숙박 예약이 조기 마감됐으며, 평균 90%가 관외 이용자로 집계돼 명절 연휴에도 외지인을 끌어들이는 지역 대표 휴양지로 자리매김했다.

금오산야영장, 구미 캠핑장 등 숙박시설 3개소와 낙동강 체육공원, 신라불교초전지, 구미성리학역사관 등 문화시설 10개소는 추석 연휴 전 기간 운영한다.

아이들에게 인기가 많은 에코랜드, 탄소제로교육관, 과학관(2개소), 도서관(6개소) 등 15개소는 추석 당일을 제외하고 정상적으로 운영한다. 단, 공공 볼링장은 민간 업소 영업권을 보호하기 위해 추석 연휴 기간 중 사흘간 휴관한다.

김장호 구미시장은 "추석 연휴 동안 시민과 귀성객 누구나 불편 없이 여가를 보낼 수 있도록 공공시설 개방을 추진했다"라며 "행복한 명절을 보낼 수 있도록 시청을 24시간 가동하고, 안전 관리에도 최선을 다하겠다"고 했다.





