삼척시, 미래를 JOB다 '제2회 EDUPIA직업체험 박람회' 개최

강원대학교 삼척캠퍼스 잔디광장서 11일 개최

직업체험 부스 50개 무료 운영 예정

강원도 삼척시와 EDUPIA삼척교육발전사업단은 오는 11일 오전 10시 강원대학교 삼척캠퍼스 잔디광장에서 '제2회 삼척시 EDUPIA 직업체험 박람회'를 개최한다고 2일 밝혔다.

'제2회 삼척시 EDUPIA 직업체험 박람회' 포스터. 삼척시 제공

이번 박람회는 교육발전특구 시범지역 사업의 일환으로 마련된 행사로, 지역 학생들이 직업의 가치를 이해하고 긍정적인 미래관과 자신감 있는 태도를 기를 수 있도록 기획되었다.

박람회에는 강원대학교의 특색 있는 학과들이 직접 운영하는 체험부스를 운영해 학생들을 맞이할 예정이다.

작업치료학과, 간호학과, 방사선학과, 물리치료학과, 휴먼스포츠학과, 치위생학과, 응급구조학과, 경제금융학과, 안경광학과 등 15개 학과가 참여해 각 전공을 바탕으로 한 다양한 직업체험 프로그램을 선보이며 박람회의 핵심이 될 것으로 기대된다.

특히 기계공학과는 '오늘은 내가 비행기 개발자!!', 전자AI시스템공학과는 '자율주행 탱크 엔지니어', 건설융합학과는 '건축물은 왜 무너지지 않는가, 구조디자이너', 바이오기능성소재학과는 '바이오 향기 과학-화장품·의약품 연구원' 등 구체적인 직업을 주제로 한 체험을 준비해 학생들에게 새로운 경험을 제공할 계획이다.

이와 함께 직업체험 외에도 학생들의 흥미를 유발하고 즐거움을 주는 다양한 부스가 운영되며, 삼척시 초·중·고등학생과 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

삼척시 관계자는 "이번 박람회는 학생들이 다양한 분야를 탐색하고 자신의 잠재력을 발견하는 기회의 장이 될 것"이라며 "지역 대학인 강원대학교의 전문학과 체험을 통해 학생들이 미래 진로에 대한 구체적인 비전을 세우고 자신감 있는 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 삼척시와 EDUPIA삼척교육발전사업단은 지난 6월 '제1회 삼척시 EDUPIA 직업체험 박람회'를 성공적으로 개최해 지역사회의 호평을 받은 바 있으며, 앞으로도 지역 내 사회단체와 산업체 등과 연계해 교육발전특구 시범지역 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.





