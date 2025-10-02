GH, 추석 맞아 취약가구·소외아동에 생필품 등 전달

경기주택도시공사(GH)가 추석 명절을 앞두고 도내 취약계층 120가구와 지역 소외아동 30명에 특산품과 생필품 등을 전달했다.

GH는 먼저 결연가정 120가구에 맞춤형 지원사업으로, 대한적십자사를 통해 총 1000만원 상당의 가평군 특산품을 전달했다고 2일 밝혔다.

GH는 앞서 지난 8월 집중호우로 피해를 본 가평군 이재민을 돕기 위해 2000만원을 지정 기탁했다. 이번 지원은 지역경제 활성화 차원에서 해당 지역 특산품을 활용한 것이라는 점에서 의미를 더했다.

GH는 또 도내 아동복지센터에서 생활하는 소외아동 30명에게 담요와 생필품으로 구성된 '생활지원 꾸러미'를 전달했다.

김용진 GH 사장은 "이번 나눔이 어려운 이웃과 소외된 아동들에게 따뜻한 명절의 온기를 전하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 지속 가능한 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>