KGM, 8월 1만636대 판매…"올해 최대 판매"

무쏘 EV 출시 6개월 6311대 판매…연 목표 달성

KG모빌리티 KG모빌리티 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,320 전일대비 45 등락률 +1.37% 거래량 209,191 전일가 3,275 2025.10.01 15:07 기준 관련기사 전기 픽업 '무쏘 EV'…반년만에 올해 판매 목표 6000대 달성인력난에 고육지책 꺼냈지만…KGM '고용실험' 결국 백지화KG모빌리티, 8월 판매 전년비 9%↑…액티언 하이브리드가 효자 전 종목 시세 보기 close (KGM)은 지난달 총 1만636대를 판매해 올해 월간 최대 판매량을 달성했다고 1일 밝혔다. 전년 동월 대비 39.3% 증가한 것으로, 내수는 4100대, 수출은 6536대다.

수출은 지난 6월(6200대) 이후 3개월 만에 6000대 판매를 넘어서며 올해 최대 실적을 달성했으며, 전년 동월 대비 2배(110.7%) 이상 큰 폭으로 증가했다.

지난달 독일에서 글로벌 출시한 무쏘 EV(654대)와 토레스 하이브리드(392대)는 물론 토레스 EVX(1303대)와 액티언 하이브리드(705대) 등 친환경차량의 판매 물량이 늘며 증가세를 이었다.

내수 판매는 무쏘 EV(957대)가 상승세를 이끈 가운데 3개월 연속 4000대 판매를 넘어섰다. 무쏘 EV는 출시 6개월여 만에 누계 판매 6311대로 올해 연간 목표(6000대)를 조기에 돌파했다.

픽업 트럭 누계 판매는 1만1095대로 국내 픽업 판매(1만7318대)의 64%를 차지했다.

KGM 관계자는 "내수는 물론 무쏘 EV와 토레스 EVX 등 친환경차 수출 물량 상승세에 힘입어 올해 월 최대 판매를 기록하며 증가세가 이어지고 있다"며, "무쏘 EV 등 내수 시장 판매 확대와 함께 글로벌 시장 신제품 론칭과 차별화된 마케팅 전략 등 공격적인 수출시장 대응을 통해 판매 물량을 늘려나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>