본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

마산합포구, 붓끝에 담은 청렴 갤러리 … 부서별 청렴DNA 담다

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.01 12:04

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구민과 함께하는 청렴 문화 공유의 장 마련

경남 창원특례시 마산합포구는 10월부터 3개월간 청사 2층 로비에서 '붓끝에 담은 청렴 갤러리'라는 주제로 캘리그래피 전시회를 열고 있다.

붓끝에 담은 청렴 갤러리.

붓끝에 담은 청렴 갤러리.

AD
원본보기 아이콘

이번 전시는 공직사회의 자발적인 청렴 실천 의지를 높이고 구민과 청렴 문화를 공유하는 장을 마련하고자 추진됐으며, 획일적인 청렴 슬로건 대신 각 부서의 업무 특성과 공직자 윤리의식을 반영한 문구를 캘리그래피로 표현했다는 점에서 주목할 만하다.


세무과는 '세금은 정확히, 청렴은 당연히', 가정복지과는 '돌봄은 따뜻하게, 청렴은 단단하게', 건축허가과는 '투명한 허가 신뢰받는 건축행정' 등 부서의 정체성이 담긴 생생한 청렴 다짐이 예술 작품으로 승화했다.

전시된 작품들은 관내 창동예술촌에 입주한 작가를 통해 완성되었으며, 청렴에 대한 공직자의 진정성 있는 고민과 실천 의지를 담고 있다.


마산합포구는 이번 전시가 구청을 방문하는 구민에게 공직사회의 투명성을 알리고 청렴이 곧 신뢰라는 메시지를 전달하는 소통 창구가 될 것으로 기대한다.


서호관 구청장은 "청렴은 규정이나 구호가 아닌, 공직자가 매일 쓰는 마음이어야 한다"라며 "부서별 고유의 청렴DNA를 담아낸 이번 전시를 통해 직원은 자긍심을 높이고, 구민은 신뢰를 체감할 수 있기를 바란다"라고 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1박에 140만원이요?" 7배 폭등에도 '예약 전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "1박에 140만원이요?" 7배 폭등에도 '예약 전쟁'…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

백악관 "트럼프, 北 김정은과 조건 없는 대화 의사"

새로운 이슈 보기