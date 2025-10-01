美상무, 대만에 "반도체 절반은 미국서 만들어야" 압박

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 대만에 반도체 절반을 미국에서 생산하도록 압박한 것으로 전해졌다.

30일(현지시간) 미 CNBC 방송은 러트닉 장관이 지난 28일 뉴스네이션과의 인터뷰에서 "나와 정부의 목표는 반도체 제조시설을 대폭 국내로 이전해 자체 생산하는 것"이라며 "대만에 '우리가 절반, 당신들이 절반을 만들어 50대 50으로 나누자'고 제안했다"고 밝혔다.

러트닉 장관은 도널드 트럼프 미 대통령의 임기가 끝날 때까지 반도체의 미국 생산 비중을 40%까지 높이는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 국내 투자가 5000억달러 이상 필요할 것이라고 내다봤다.

대만은 세계 최대 파운드리(반도체 위탁 생산) 업체 TSMC 효과로 전 세계 첨단 반도체의 90% 이상을 생산하고 있다. 이에 반도체는 대만을 향한 중국의 직접적인 군사 행동을 억제하는 '실리콘 방패'로 여겨진다.

그러나 러트닉 장관은 미국과 대만 간 반도체 생산 비중을 균형 있게 맞출 때 대만이 더 안전해질 수 있다고 주장했다. 그는 인터뷰에서 "대만에 '당신들이 (반도체 생산의) 95%를 차지하고 있다면 우리가 어떻게 보호할 수 있겠는가. 그걸 비행기에 싣겠나, 배에 싣겠나'하고 물었다"라고 전했다. 이어 반도체를 반반씩 생산하는 구성에 따르면 미국은 근본적으로는 대만에 의존하겠지만, 필요한 일을 할 수 있는 역량을 갖추게 될 것이라고 강조했다.

CNBC는 러트닉 장관의 발언이 트럼프 대통령의 과거 발언과 같은 맥락이라고 분석했다. 트럼프 대통령은 지난해 대선 후보 시절 "대만이 미국의 반도체 산업을 훔쳐 갔다"며 대만이 미국에 방위비를 지불해야 한다고 주장했다.

한때 전 세계 반도체 시장을 선도하던 미국은 산업 변화와 TSMC, 삼성 등 아시아 반도체 기업들의 등장으로 시장 점유율을 잃었다. 미 정부는 이러한 추세를 역전시키기 위해 노력해왔다. TSMC는 2020년부터 미국에 공장을 건설하고 투자를 확대해왔다. 올해 3월에는 1000억달러를 추가 투자해 총 1650억달러까지 투자액을 확대했다.





