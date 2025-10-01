한국마사회 광주지사, 통합돌봄·저소득층 지원 성금 기탁

한국마사회 광주지사가 동구 계림1동에 지역 맞춤형 통합돌봉 지원 등을 위해 3,600만원을 기탁하고 기념사진을 촬영하고 있다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 한국마사회 광주지사가 동구 계림1동에 지역 맞춤형 통합돌봉 지원 등을 위해 3,600만원을 기탁했다고 1일 밝혔다.

지난달 25일 광주사랑의열매 나눔문화관에서 진행된 전달식에는 장영완 한국마사회 광주지사장과 김정환 부지사장, 박흥철 광주사랑의열매 사무처장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

계림1동지역사회보장협의체는 3,600만원의 기탁금을 활용해 저소득층·취약계층을 위한 맞춤형 통합돌봄서비스, 김장김치 나눔, 어르신 문화공연 개최, 추석 명절맞이 지원 사업 등을 추진할 예정이다. 다양한 복지사업을 통하여 계림1동 주내 취약계층 복지 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

장영완 한국마사회 광주지사장은 "이번 기탁이 명절맞이와 월동 준비, 또 세대를 아우르는 지역 내 취약계층을 위한 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



