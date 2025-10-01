본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 광역자치단체 유일 적극행정 성과 점검 우수기관 선정

이종구기자

입력2025.10.01 09:49

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우수공무원 선발·성과 보상 확대…홍보 강화 노력 등 높은 평가 획득
3월 행안부 주관 적극 행정 종합평가에서도 3년 연속 우수기관 선정

강원특별자치도(도지사 김진태)가 행정안전부 주관 '2025년 상반기 지방자치단체 적극행정 성과 점검'에서 전국 광역자치단체 중 유일하게 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관 표창을 수상했다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 평가는 전국 지자체의 적극행정 추진 상황을 중간점검하기 위해 실시 됐다. 행정안전부는 적극행정 홍보 노력과 성과 보상 운영 등 지표를 기준으로 1차 정량평가에서 상위 15개 기관을 선발하고, 이어 2차 정성평가를 거쳐 최종 7개 우수기관을 선정했다.


도는 적극행정 문화를 확산하기 위해 ▲우수공무원 선발 인원 확대 ▲근무성적평정 가산점 및 포상 확대 등 인센티브 제도 개선 ▲우수사례 홍보영상 제작 등 다양한 노력을 추진해 왔다.

특히, 지난 3월 열린 행정안전부 주관 '적극행정 종합평가'에서도 우수기관으로 선정되며, 광역자치단체 최초로 3년 연속 우수기관에 선정된 바 있다.


김진태 도지사는 "적극 행정은 결국 도민에게 더 좋은 서비스를 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 도민이 공감할 수 있는 정책을 펼쳐 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산 "불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

환율조작국 지정 우려 벗어나…韓美 '환율정책 합의' 발표

새로운 이슈 보기