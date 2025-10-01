본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

IBK證, 아이원뱅크 개편 기념 연계 이벤트 진행

김진영기자

입력2025.10.01 09:32

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

비대면 신규 고객 주식 100% 제공
카카오톡 공유시 커피 쿠폰도

IBK투자증권(대표이사 서정학)이 IBK기업은행의 개인고객용 모바일 애플리케이션 '아이원뱅크(i-ONE Bank) 개인(이하 아이원뱅크)' 개편을 기념해 연계 이벤트를 전개한다.


IBK투자증권은 오는 12월 12일까지 아이원뱅크를 통해 신규 계좌를 개설한 고객을 대상으로 '내가 원하는 주식 100% 당첨' 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 아이원뱅크 비대면 증권계좌가 없는 고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 선착순 계좌개설 고객 3만명에게 혜택이 제공된다.


참여 고객은 4개 섹터(AI·로봇, 반도체, 원전·MASGA, 코인·핀테크) 중 원하는 분야를 선택하면 추첨을 통해 주식을 받을 수 있다. 섹터별 종목에는 테슬라, 엔비디아, 팔란티어, 삼성전자, NAVER, 카카오페이 등 국내외 대표 기업들이 포함됐다.


지급 규모는 최소 5000원 상당부터 최대 1주(온주)까지이며, 이벤트 신청 당일 신규 계좌를 개설한 고객은 동일 종목을 두 배로 받을 수 있다. 예컨대 테슬라 1주에 당첨된 고객이 당일 계좌를 개설했다면 2주를 증정한다.

또 이벤트를 카카오톡으로 공유하면 커피 쿠폰을 지급하는 추가 혜택도 마련했다.


IBK투자증권 관계자는 "이번 이벤트는 고객들이 손쉽게 글로벌 우량주를 경험할 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 다양한 투자 경험을 제공할 수 있는 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

IBK證, 아이원뱅크 개편 기념 연계 이벤트 진행
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산 "불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

인생 사진 찍어주려다 '스르륵'…5588m 산 정상서 안전로프 푼 中 남성 결국

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

백악관 "트럼프, 北 김정은과 조건 없는 대화 의사"

새로운 이슈 보기