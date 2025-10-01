IBK證, 아이원뱅크 개편 기념 연계 이벤트 진행

비대면 신규 고객 주식 100% 제공

카카오톡 공유시 커피 쿠폰도

IBK투자증권(대표이사 서정학)이 IBK기업은행의 개인고객용 모바일 애플리케이션 '아이원뱅크(i-ONE Bank) 개인(이하 아이원뱅크)' 개편을 기념해 연계 이벤트를 전개한다.

IBK투자증권은 오는 12월 12일까지 아이원뱅크를 통해 신규 계좌를 개설한 고객을 대상으로 '내가 원하는 주식 100% 당첨' 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 아이원뱅크 비대면 증권계좌가 없는 고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 선착순 계좌개설 고객 3만명에게 혜택이 제공된다.

참여 고객은 4개 섹터(AI·로봇, 반도체, 원전·MASGA, 코인·핀테크) 중 원하는 분야를 선택하면 추첨을 통해 주식을 받을 수 있다. 섹터별 종목에는 테슬라, 엔비디아, 팔란티어, 삼성전자, NAVER, 카카오페이 등 국내외 대표 기업들이 포함됐다.

지급 규모는 최소 5000원 상당부터 최대 1주(온주)까지이며, 이벤트 신청 당일 신규 계좌를 개설한 고객은 동일 종목을 두 배로 받을 수 있다. 예컨대 테슬라 1주에 당첨된 고객이 당일 계좌를 개설했다면 2주를 증정한다.

또 이벤트를 카카오톡으로 공유하면 커피 쿠폰을 지급하는 추가 혜택도 마련했다.

IBK투자증권 관계자는 "이번 이벤트는 고객들이 손쉽게 글로벌 우량주를 경험할 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 다양한 투자 경험을 제공할 수 있는 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



