이승화 산청군수, 추석맞이 무료 중식 나눔 봉사

음식으로 따뜻한 마음 전달

산엔청복지관 명절 음식 나눔도



이승화 경남 산청군수가 추석을 맞아 산엔청복지관 분관에서 무료 중식 나눔 배식 봉사를 실시했다.

지난 9월 30일 이 군수는 장애인과 어르신들에게 직접 소불고기와 탕국을 배식하며 안부를 전했다.

이승화 산청군수가 무료 중식 나눔 봉사 활동을 하고 있다.

또 식사 후에는 복지관 카페테리아에서 커피를 무료로 제공하며 주민들과 소통했다.

이승화 군수는 "주민들과 함께 음식을 나누며 소통하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 군민이 공감할 수 있는 복지 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이날 산엔청복지관은 본관에서 '추석맞이 명절 음식 나눔'을 실시했다. 행사는 복지관 이용인과 자원봉사자 등 30여 명이 직접 만든 송편과 전을 재가 장애인과 주민들과 나눴다.





영남취재본부 최순경 기자



