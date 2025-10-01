본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

이승화 산청군수, 추석맞이 무료 중식 나눔 봉사

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.01 09:17

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

음식으로 따뜻한 마음 전달
산엔청복지관 명절 음식 나눔도

이승화 경남 산청군수가 추석을 맞아 산엔청복지관 분관에서 무료 중식 나눔 배식 봉사를 실시했다.


지난 9월 30일 이 군수는 장애인과 어르신들에게 직접 소불고기와 탕국을 배식하며 안부를 전했다.

이승화 산청군수가 무료 중식 나눔 봉사 활동을 하고 있다.

이승화 산청군수가 무료 중식 나눔 봉사 활동을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

또 식사 후에는 복지관 카페테리아에서 커피를 무료로 제공하며 주민들과 소통했다.

이승화 군수는 "주민들과 함께 음식을 나누며 소통하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 군민이 공감할 수 있는 복지 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


이날 산엔청복지관은 본관에서 '추석맞이 명절 음식 나눔'을 실시했다. 행사는 복지관 이용인과 자원봉사자 등 30여 명이 직접 만든 송편과 전을 재가 장애인과 주민들과 나눴다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

인생 사진 찍어주려다 '스르륵'…5588m 산 정상서 안전로프 푼 中 남성 결국

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

공매도 재미 못 본 동학개미, 코스피선 17조 쏟아냈다

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기