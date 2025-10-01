본문 바로가기
사천시, '2025년 전국 지방자치단체 일자리 대상' 2년 연속 수상

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.01 09:19

민선 8기 맞춤형 일자리정책 추진
성공적으로 정착시킨 성과

경남 사천시는 청주 오스코에서 열린 고용노동부의 '2025년 전국 지방자치단체 일자리 대상'에서 2년 연속 일자리 공시제 부문 '특별상'을 수상했다고 1일 밝혔다.


이번 수상은 사천시가 민선 8기 맞춤형 일자리정책을 꾸준히 추진하고 성공적으로 정착시킨 성과를 대외적으로 인정받은 결과물이다.

사천시 전국 지자체 일자리대상 2년 연속 특별상 수상 단체 사진.

사천시 전국 지자체 일자리대상 2년 연속 특별상 수상 단체 사진.

전국 지방자치단체 일자리 대상은 중앙정부와 지방정부가 협력해 지역 특성에 맞는 일자리 목표와 대책을 수립하고, 시민에게 공시한 후 그 추진 실적을 평가하는 제도이다.

사천시는 ▲항공산업 이중구조 개선사업 ▲청년도 전 지원사업 ▲지역농업 일자리 강화 전문농업경영인 육성 등 다양한 정책으로 수상하는 등 대내외적으로 높은 평가를 받았다.


이러한 노력은 단순히 일자리 창출에 그치지 않고, 지역산업 전반에 활력을 불어넣고 있다는 점에서 의미가 크다.


박동식 시장은 "앞으로도 지역 핵심 산업과 연계한 견고한 일자리 기반을 구축하는 한편 시민들에게 더 좋은, 더 많은 취업 기회를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
