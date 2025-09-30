남양주시, 아동권리 실현 위한 내부정책조정기구 출범

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 29일 아동친화도시 조성과 인증 추진을 위해 내부정책조정기구 회의를 열고, 부서 간 정책을 연계·조율하는 '자치단체 내부 협력 플랫폼'으로서의 기능을 본격 가동했다고 30일 밝혔다.

이번 회의는 시가 아동정책 추진 과정에서 △부서 간 사업 공유 △정책 중복·분절·공백 점검 △유기적인 협력체계 구축을 목표로 마련됐다. 또한 유엔 아동권리협약과 아동권리 교육을 기반으로 아동친화도시 조성에 대한 공직사회의 공감대를 형성하는 데 의의가 있다.

회의에는 주광덕 시장을 비롯해 복지국장, 여성아동과장, 아동친화 중점사업 부서장 등 20명이 참석했다. 참석자들은 시 아동참여위원회의 제안이 담긴 영상을 시청한 뒤, 아동친화도시 추진위원회에 아동 위원 위촉과 교통 인프라 확충 방안 등 제안사항에 대해 담당 부서별로 심도 있는 논의를 이어갔다.

이어 시는 유니세프 아동친화도시 인증을 위한 34개 중점사업 추진 현황을 점검하며, 성과 창출을 위한 부서 간 협업 방안을 모색했다.

회의 후반부에는 아동을 독립적이고 주체적인 인격체로 인식하는 관점 확산과 함께, 아동권리 침해 실태를 짚고 권리 실현을 위한 사회적 책임을 강조하는 내용의 교육이 진행됐다.

주광덕 시장은 "아동참여위원이 제안한 의견이 현실적인 결과로 이어질 수 있도록 해당 부서에서 적극 검토해 주기 바란다"며 "앞으로도 아동의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 부서 간 협력을 강화하고, 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 도시를 만들기 위해 각 부서에서 책임감을 갖고 노력해 달라"고 말했다.





