주광덕 시장 "정약용 브랜드 파워도시·첨단산업 자족도시 완성할 것"

남양주시, '제31회 시민의 날 기념행사' 개최

지방자치 30주년 의미 담은 남양주시민의 날

화합과 축제의 장 열려

경기 남양주시(시장 주광덕)는 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제31회 시민의 날 기념행사'를 열고 시민과 함께하는 화합의 장을 마련했다.

주광덕 남양주시장이 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 열린 '제31회 시민의 날 기념행사'에서 기념사를 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 지방자치 30주년을 맞아 그 의미를 되새기고, 시민의 자긍심을 높이기 위해 기획됐다.

행사는 시민 2000여 명이 참석한 가운데 △시민의 날 기념식 △읍면동 문화스포츠 경연 △초청 가수 축하공연 등으로 구성돼 시민이 직접 참여하고 즐기는 열린 축제로 진행됐다.

1부 기념식은 남양주시태권도협회 시범단의 태권도 공연으로 시작됐다. 이어 청소년 시민대표 박은성·정윤지 학생이 시민헌장을 낭독했고, 유공 시민에 대한 △시민대상 △모범시민 표창 등이 이어졌다.

올해 시민대상 수상자는 △사회봉사 부문: 유길문 ㈜원보 대표 △문화예술 부문: 이상호 다산한강초등학교 교장 △산업경제 부문: 한성우 목향원 대표 △보건환경 부문: 남궁완 (사)한강지키기운동본부 대표 △교육 및 체육진흥 부문: 박병삼 남양주시 배드민턴협회장이다. 이와 함께 남양주시의회 의장과 갑·을·병 지역 국회의원으로부터 모범 시민 12명에 대한 표창도 수여됐다.

2부 행사에서는 시민 문화스포츠 경연과 함께 가수 허찬미, 조정민, 임찬이 무대에 올라 다채로운 축하공연을 펼쳤다. 특히 탤런트 윤다훈이 사회를 맡아 재치 있는 진행으로 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

주광덕 남양주시장이 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 열린 '제31회 시민의 날 기념행사'에서 시민대상 수상식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 시장은 "오늘은 시민이 주인공이 되는 날이며, 올해는 지방자치가 시작된 지 30주년이 되는 해로 그 의미가 각별하다"며 "남양주는 1995년 인구 22만7000명의 도시에서 시작해 현재 74만 시민과 함께하는 경기 동북부의 중심도시로 성장했다. 오늘 이 자리가 읍면동을 넘어 모든 시민이 하나되는 대화합의 축제가 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 정약용 브랜드 파워도시, 첨단산업과 교통혁명의 자족도시, 시민의 상상을 현실로 만드는 행복도시를 시민시장님들과 함께 반드시 완성해 나가겠다"고 강조했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>