한국거래소, 추석맞이 독거노인 어르신 건강특식 및 선물 후원

김진영기자

입력2025.09.30 16:46

한국거래소가 30일 서울시 영등포구 영등포 노인종합복지관에서 독거노인 등 취약계층 어르신 187명을 대상으로 추석 맞이 건강 특식과 추석 선물을 후원하는 임직원 봉사활동을 진행했다.


고유 명절 추석을 맞이해 독거노인 등 취약계층 어르신에게 임직원들이 동파육과 연포탕 등 건강 특식을 직접 대접하고 홍삼, 송편 등 추석 선물도 전달했다.

한국거래소는 매년 서울, 부산지역 취약계층 어르신을 위해 먹거리 후원뿐만 아니라 재가노인 주거 환경개선, 탁구대회 후원 등 다양한 노인 복지 사업을 펼쳐오고 있다.


정은보 한국거래소 이사장은 "추석을 앞두고 외롭게 명절을 보내는 독거노인 어르신이 조금이나마 위안을 받기를 바란다"며 "한국거래소는 어르신들이 건강하고 행복한 노년 생활을 유지할 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 나눔 활동을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

정상호 KRX국민행복재단 사무국장 등 임직원 17명이 30일 영등포 노인종합복지관에서 봉사활동을 진행한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 한국거래소

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

