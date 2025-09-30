본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, 소상공인연합회와 업무협약 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.30 16:39

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소상공인 노후생활 안정·주택연금 활성화 추진

한국주택금융공사(사장 김경환)는 30일 서울 영등포구 소재 소상공인연합회(회장 송치영)에서 '소상공인 노후생활 안정과 주택연금 활성화를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다.

한국주택금융공사가 소상공인연합회와 업무협약을 체결하고 있다. 한국주택금융공사 제공

한국주택금융공사가 소상공인연합회와 업무협약을 체결하고 있다. 한국주택금융공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이 협약을 통해 두 기관은 ▲소상공인 노후생활 안정·주택연금 활성화 방안 개발·운영 ▲소상공인 대상 금융교육·설명회 지원 ▲주택연금 활성화를 위한 공동 홍보 등 다양한 협력사업을 추진할 계획이다.


김경환 한국주택금융공사 사장은 "소상공인들이 본인 소유 주택을 활용해 안정적인 노후자금을 마련할 수 있도록 지원하겠다"며 "정책금융기관으로서 국민을 위한 상생금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한국주택금융공사는 지난 4월 '소상공인대출 상환용 주택연금'을 출시해, 소상공인 본인이나 배우자가 주택연금 개별인출금을 활용해 국가·금융기관 등에서 받은 대출을 상환할 수 있도록 지원하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기