한국주택금융공사, 소상공인연합회와 업무협약 체결

소상공인 노후생활 안정·주택연금 활성화 추진
한국주택금융공사(사장 김경환)는 30일 서울 영등포구 소재 소상공인연합회(회장 송치영)에서 '소상공인 노후생활 안정과 주택연금 활성화를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다.
한국주택금융공사가 소상공인연합회와 업무협약을 체결하고 있다. 한국주택금융공사 제공
이 협약을 통해 두 기관은 ▲소상공인 노후생활 안정·주택연금 활성화 방안 개발·운영 ▲소상공인 대상 금융교육·설명회 지원 ▲주택연금 활성화를 위한 공동 홍보 등 다양한 협력사업을 추진할 계획이다.
김경환 한국주택금융공사 사장은 "소상공인들이 본인 소유 주택을 활용해 안정적인 노후자금을 마련할 수 있도록 지원하겠다"며 "정책금융기관으로서 국민을 위한 상생금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
한국주택금융공사는 지난 4월 '소상공인대출 상환용 주택연금'을 출시해, 소상공인 본인이나 배우자가 주택연금 개별인출금을 활용해 국가·금융기관 등에서 받은 대출을 상환할 수 있도록 지원하고 있다.
