여성가족부를 '성평등가족부'로 확대한 정부 조직 개편안이 30일 국무회의 의결로 확정됨에 따라 내달 1일부로 여성가족부가 성평등가족부로 공식 출범한다. 이날 오후 서울 종로구 정부서울청사 여성가족부에서 현판 교체작업이 한창 진행되고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 내일부터 '성평등가족부'
2025년 09월 30일(화)
여성가족부를 '성평등가족부'로 확대한 정부 조직 개편안이 30일 국무회의 의결로 확정됨에 따라 내달 1일부로 여성가족부가 성평등가족부로 공식 출범한다. 이날 오후 서울 종로구 정부서울청사 여성가족부에서 현판 교체작업이 한창 진행되고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"기차에서 많이 봤는데"…'440만원' 프라다 신상백에 인도인들 반응
후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다
"나도 먹을래" 줄 서더니…100초 만에 '완판'된 케데헌 패키지
中 신라호텔 노쇼에 "李 대통령 '호텔경제학'인가"…국힘 의원들 맹폭
"밤 10시부터 오전 6시까지 못 움직여"…'특별한 처벌' 내린 싱가포르 법원
'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"
유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니
"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다
물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"
대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"