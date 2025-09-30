[포토] 내일부터 '성평등가족부'

여성가족부를 '성평등가족부'로 확대한 정부 조직 개편안이 30일 국무회의 의결로 확정됨에 따라 내달 1일부로 여성가족부가 성평등가족부로 공식 출범한다. 이날 오후 서울 종로구 정부서울청사 여성가족부에서 현판 교체작업이 한창 진행되고 있다.







