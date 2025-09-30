올해도 만나러 갑니다… 부산조달청, 추석맞이 사회복지시설 위문

"평화의 집 방문, 따뜻한 명절나눔"

"올해도 또 만나러 갑니다". 부산지방조달청(청장 신봉재)이 추석맞이 위문 행사에 나섰다.

부산조달청은 명절을 앞두고 30일 부산 북구 화명동 사회복지법인 '평화의 집'을 방문해 위문금과 위문품을 전달했다고 알렸다.

평화의 집은 재활 및 보호 사업을 통해 장애인 복지를 증진할 목적으로 설립된 지적장애인 거주시설이다. 부산조달청은 2007년부터 매년 명절에 이 시설을 찾아 직원들이 자발적으로 모금해 준비한 위문품과 위문금을 전달했다. 지역사회의 상생·나눔 활동으로 꾸준히 펼쳐온 행사이다.

신봉재 청장은 "작은 정성이지만 우리 직원들의 따뜻한 마음이 전달되길 바란다"며, "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 힘줬다.





