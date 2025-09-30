본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

올해도 만나러 갑니다… 부산조달청, 추석맞이 사회복지시설 위문

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.30 16:13

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"평화의 집 방문, 따뜻한 명절나눔"

"올해도 또 만나러 갑니다". 부산지방조달청(청장 신봉재)이 추석맞이 위문 행사에 나섰다.


부산조달청은 명절을 앞두고 30일 부산 북구 화명동 사회복지법인 '평화의 집'을 방문해 위문금과 위문품을 전달했다고 알렸다.

평화의 집은 재활 및 보호 사업을 통해 장애인 복지를 증진할 목적으로 설립된 지적장애인 거주시설이다. 부산조달청은 2007년부터 매년 명절에 이 시설을 찾아 직원들이 자발적으로 모금해 준비한 위문품과 위문금을 전달했다. 지역사회의 상생·나눔 활동으로 꾸준히 펼쳐온 행사이다.


신봉재 청장은 "작은 정성이지만 우리 직원들의 따뜻한 마음이 전달되길 바란다"며, "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 힘줬다.

올해도 만나러 갑니다… 부산조달청, 추석맞이 사회복지시설 위문
AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기