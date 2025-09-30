한국농어촌公, 저소득층·사회복지시설 '김치 나눔'

지난 24일 한국농어촌공사 KRC행복충전봉사단이 나주미래팜농원에서 한국농어촌공사 임직원 50여명과 함께 직접 2,000㎏의 김치를 담가 포장하는 김치 나눔 봉사를 진행했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 한국농어촌공사가 추석을 맞아 저소득층·사회복지시설 김치 나눔 봉사활동을 펼쳤다고 30일 밝혔다.

지난 24일 한국농어촌공사 KRC행복충전봉사단은 나주미래팜농원에서 한국농어촌공사 임직원 50여명이 참여한 가운데 직접 2,000㎏의 김치를 담가 포장하는 김치 나눔 봉사를 진행했다.

완성된 김치 200박스는 광주시 동구의 저소득층·나주 내 아동 및 노인시설에 전달될 예정이다. 나눔의 손길이 취약계층에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

주영일 한국농어촌공사 수자원관리이사는 "추석을 맞이해 지역 내 저소득층 및 시설이 조금 더 따뜻한 명절을 보냈으면 한다"며 "김치를 통한 나눔의 마음이 전달되길 바란다"고 말했다.





