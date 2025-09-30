본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

한국농어촌公, 저소득층·사회복지시설 '김치 나눔'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.30 15:44

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지난 24일 한국농어촌공사 KRC행복충전봉사단이 나주미래팜농원에서 한국농어촌공사 임직원 50여명과 함께 직접 2,000㎏의 김치를 담가 포장하는 김치 나눔 봉사를 진행했다. 광주사회복지공동모금회 제공

지난 24일 한국농어촌공사 KRC행복충전봉사단이 나주미래팜농원에서 한국농어촌공사 임직원 50여명과 함께 직접 2,000㎏의 김치를 담가 포장하는 김치 나눔 봉사를 진행했다. 광주사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 한국농어촌공사가 추석을 맞아 저소득층·사회복지시설 김치 나눔 봉사활동을 펼쳤다고 30일 밝혔다.


지난 24일 한국농어촌공사 KRC행복충전봉사단은 나주미래팜농원에서 한국농어촌공사 임직원 50여명이 참여한 가운데 직접 2,000㎏의 김치를 담가 포장하는 김치 나눔 봉사를 진행했다.

완성된 김치 200박스는 광주시 동구의 저소득층·나주 내 아동 및 노인시설에 전달될 예정이다. 나눔의 손길이 취약계층에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.


주영일 한국농어촌공사 수자원관리이사는 "추석을 맞이해 지역 내 저소득층 및 시설이 조금 더 따뜻한 명절을 보냈으면 한다"며 "김치를 통한 나눔의 마음이 전달되길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기