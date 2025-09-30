우리카드, 프리미엄 '디오퍼스' 첫 라인업 출시

오래 쓸수록 커지는 연차별 혜택 제공

우리카드는 새 프리미엄 브랜드 출범과 함께 '디오퍼스 실버(the OPUS silver)' 카드를 출시했다고 30일 밝혔다.

우리카드 프리미엄 브랜드 '디오퍼스'. 우리카드 AD 원본보기 아이콘

이 카드는 6년 만에 선보이는 프리미엄 브랜드 디오퍼스의 첫 상품이다. 고객 소비성향 데이터 분석을 통해 합리적 비용으로 프리미엄 카드 혜택을 누리길 원하는 고객 수요에 꼭 맞는 혜택을 모았다.

프리미엄 고객이 선호하는 쇼핑, 여행 서비스를 강화했다. 전월 50만원 이용 시 국내 3대 백화점과 쿠팡 등 온라인몰에서 사용금액의 2%를 적립할 수 있다.

대한항공, 아시아나 및 국내 저비용항공사와 5성급 호텔, 면세점, 골프장에서 3%가 적립된다. 국내 전 가맹점에선 전월 실적 및 한도 없이 1% 적립 가능하다.

바우처는 ▲할인형 바우처(국내항공, 면세점, 골프장 할인) ▲호텔 외식 이용권 ▲신세계상품권 중 1개를 선택할 수 있다. 선택 시 별도 절차 없이 자동으로 할인 적용된다.

카드를 오래 쓸수록 바우처 혜택도 늘어난다. 발급 해당 연도 12만원, 이듬해부터는 13만원 상당의 혜택을 제공한다.

카드 연회비는 15만원이다.

우리카드 관계자는 "라틴어로 '작품'이란 뜻의 디오퍼스에 차별화된 가치로 고객의 라이프스타일을 작품으로 만들겠다는 의미를 담았다"며 "합리적 연회비로 프리미엄 카드의 진입장벽을 낮췄다"고 말헀다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



