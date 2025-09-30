[포토] 국민의힘 "기후에너지환경부 신설은 '탈원전 시즌2'"

장동혁 국민의힘 대표가 30일 국회에서 열린 정부조직법 통과 이후 기후에너지환경부 신설 대응 긴급 간담회에서 발언하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>