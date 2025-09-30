본문 바로가기
양주시, 개별주택가격 결정·공시-이의신청 기간 운영

이종구기자

입력2025.09.30 10:34

경기 양주시가 2025년 6월 1일 기준 개별주택가격을 30일 결정·공시하고, 다음 달 29일까지 이의신청 기간을 운영한다.

양주시청 전경. 양주시 제공

이번에 결정·공시 대상은 관내 단독주택과 다가구주택 등 개별주택 91호이며, 시는 가격산정과 검증, 의견제출 절차를 거쳐 양주시 부동산가격공시위원회 심의를 통해 최종 확정했다.


개별주택가격은 국토교통부 '부동산공시가격알리미'와 양주시청 누리집, 시청 세정과에서 확인할 수 있다.

가격에 이의가 있는 주택 소유자나 이해관계인은 개별주택의 경우 양주시청 세정과 재산세팀에, 공동주택은 한국부동산원 의정부지사로 이의신청하면 된다.


이의신청이 접수된 개별주택은 가격 적정성을 재조사하고 한국부동산원의 검증을 거친 뒤, 부동산가격공시위원회 심의를 통해 오는 11월 20일 조정·공시할 예정이다.


그 밖에 자세항 사항은 양주시청 누리집 또는 양주시청 세정과 재산세팀으로 문의하면 된다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
