창원특례시, 우리말 공감 글귀로 하영 시인 '가을 무학산' 구절 선정

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.30 10:30

"가을 무학산은 내 마음의 넓이만큼 아름답다
열린 귀만큼, 열린 눈만큼 눈부시다"

경남 창원특례시는 10월의 '우리말 공감 글귀'로 하영 시인의 시 '가을 무학산'의 한 구절을 선정했다.

하영 시인 ‘가을 무학산’ 구절.

하영 시인 '가을 무학산' 구절.

하영 시인은 해당 시에서 "가을 무학산은 내 마음의 넓이만큼 아름답다. 열린 귀만큼, 열린 눈만큼 눈부시다."라고 썼다.


시인은 이 글귀를 통해 '무학산은 하늘에 닿아 있다. 억새며 나무며 하늘 닿은 모든 것은 눈부시다. 어쩌면 어느 계곡에서 푸드득! 하고 학이 날아오를지도 모른다. 무학산 정상의 서마지기만큼 마음이 넓어질 수 있다면 얼마나 행복하랴. 산에 올라 귀를 열고 바람의 말을 들어보라. 그러면 꿈은 하늘 가까이 날아오르리라.'라는 뜻을 전했다.

시는 이러한 글귀를 10월 한 달간 시청사 옥상에 설치된 대형 전광판과 공공장소 78곳에 자리한 시정홍보시스템(DID) 등을 통해 시민들에게 소개한다.


앞으로도 시는 지역 출신 문인의 작품 속에 쓰인 우리말 공감 글귀를 발굴하고 널리 알려 시민들이 일상에서 따뜻한 감성을 느낄 수 있도록 도울 계획이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
