동해시, 추석 맞아 사회복지시설 위문…"따뜻한 명절 함께 나눠요"

이종구기자

입력2025.09.30 10:21

강원도 동해시는 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 지난 29일 관내 사회복지시설 9개소를 방문해 입소자에게 따뜻한 명절 인사를 전하고 종사자들을 격려하는 시간을 가졌다.

심규언 동해시장이 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 지난 29일 관내 사회복지시설 9개소를 방문해 입소자에게 따뜻한 명절 인사를 전하고 있다. 동해시 제공

심규언 동해시장이 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 지난 29일 관내 사회복지시설 9개소를 방문해 입소자에게 따뜻한 명절 인사를 전하고 있다. 동해시 제공

동해시는 매년 민족의 대명절 설과 추석을 앞두고 어려운 이웃과 더불어 사는 공동체 문화를 확산하기 위하여 사회복지시설을 방문해 행복한 명절을 보내실 수 있도록 위문 활동을 이어오고 있으며 올해도 동해시노인요양원, 장애요양원 등 생활 시설 9개소를 방문하였다.


심규언 동해시장은 "어려운 여건 속에서도 사명감으로 헌신하시는 복지시설 종사자분들께 감사드리고 이번 위문이 작은 위로와 힘이 되었기를 바라며, 앞으로도 시민 모두가 행복할 수 있도록 더 세심한 복지정책을 추진하도록 노력하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
