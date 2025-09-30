본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

1인 2장까지… 부산시, 체전 개회식 입장권 행정복지센터서 무료배부

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.30 10:08

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

30일부터 선착순

부산시가 전국체전 개회식 입장권 무료 배부에 들어간다.


부산시(시장 박형준)는 오는 10월 17일 부산아시아드주경기장에서 열리는 '제106회 전국체육대회' 개회식 입장권을 30일부터 선착순으로 배부한다고 알렸다.

주민등록 주소지와 관계없이 부산 시내 16개 구·군 및 동 행정복지센터에서 1인당 2매까지 받을 수 있다. 행사 당일에는 입장권 소지자만 입장과 관람이 가능하다.


개회식은 10월 17일 오후 6시에 열린다. 시는 이번 개회식을 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 부산의 정체성과 미래 비전을 담은 대규모 문화 축제로 준비했다. '배 들어온다, 부산!'을 주제로 옴니버스 뮤지컬 형식의 공연과 성화 점화 등 공식 행사가 펼쳐진다.


총감독을 맡은 박칼린은 부산의 상징인 컨테이너를 활용해 무대를 구성하고 부산의 역사·문화·미래 비전을 담아낸다. 주제공연은 뮤지컬 배우 최재림이 무대 감독(링 마스터)으로 나서고 밴드 데이브레이크와 가수 김태우가 축하공연에 올라 무대를 채운다.

손태욱 부산시 체육국장은 "이번 개회식은 화합과 감동의 무대가 될 것"이라며 "시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 축제에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

전국체육대회 개회식 입장권

전국체육대회 개회식 입장권

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기