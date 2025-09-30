1인 2장까지… 부산시, 체전 개회식 입장권 행정복지센터서 무료배부

30일부터 선착순

부산시가 전국체전 개회식 입장권 무료 배부에 들어간다.

부산시(시장 박형준)는 오는 10월 17일 부산아시아드주경기장에서 열리는 '제106회 전국체육대회' 개회식 입장권을 30일부터 선착순으로 배부한다고 알렸다.

주민등록 주소지와 관계없이 부산 시내 16개 구·군 및 동 행정복지센터에서 1인당 2매까지 받을 수 있다. 행사 당일에는 입장권 소지자만 입장과 관람이 가능하다.

개회식은 10월 17일 오후 6시에 열린다. 시는 이번 개회식을 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 부산의 정체성과 미래 비전을 담은 대규모 문화 축제로 준비했다. '배 들어온다, 부산!'을 주제로 옴니버스 뮤지컬 형식의 공연과 성화 점화 등 공식 행사가 펼쳐진다.

총감독을 맡은 박칼린은 부산의 상징인 컨테이너를 활용해 무대를 구성하고 부산의 역사·문화·미래 비전을 담아낸다. 주제공연은 뮤지컬 배우 최재림이 무대 감독(링 마스터)으로 나서고 밴드 데이브레이크와 가수 김태우가 축하공연에 올라 무대를 채운다.

손태욱 부산시 체육국장은 "이번 개회식은 화합과 감동의 무대가 될 것"이라며 "시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 축제에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

전국체육대회 개회식 입장권 AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>