맘스터치, 日 도쿄 하라주쿠에 직영 2호점 열었다

패션과 관광 거점인 하라주쿠

브랜드 핵심 타겟 Z세대 공략

연말까지 10개 매장 오픈 예정

맘스터치가 일본 도쿄 하라주쿠에 두 번째 매장을 연다고 30일 밝혔다.

하라주쿠 최대 번화가인 다케시타 거리에 위치한 '맘스터치 솔라도 하라주쿠점'(이하 하라주쿠점)은 약 120평 규모, 140석을 갖춘 대형 매장이다. 인근 하라주쿠역, 메이지진구마에역 등 주요 지하철역까지 접근성이 좋고 다케시타 거리·우라하라주쿠·메이지 신궁 등 패션 트렌드 메카 및 관광 거점과도 맞닿은 현지 Z세대의 성지이자 해외 관광객들로 연중 붐비는 입지적 장점을 갖췄다.

맘스터치는 하라주쿠점을 시부야점의 성과를 이어 일본 내 확산세를 이끌 핵심 매장으로 꼽았다. 시부야점을 통해 대형 오피스·상업지구 중심의 직장인, 관광객 수요를 흡수했다면, 하라주쿠점은 해외 관광객과 함께 브랜드 핵심 타깃인 현지 Z세대와의 접점을 극대화할 것으로 기대하는 중이다.

맘스터치 솔라도 하라주쿠점 외관. 맘스터치 AD 원본보기 아이콘

특히 ▲AI포토부스 ▲스마트폰 케이스 자동판매기 ▲가챠(Gacha·랜덤 뽑기)머신 ▲브랜드 앰버서더인 K-POP 걸그룹인 '르세라핌 포토존' 등 주요 타깃인 Z세대가 추구하는 재미, 체험 요소를 더한 '이터테인먼트'(eat+entertainment) 전략으로 맛있고 즐거운 외식 경험을 제공하며 브랜드 인지도와 재방문율을 높인다는 방침이다.

맘스터치는 하라주쿠점 오픈 기념 한정으로 치즈싸이버거세트와 핫치즈빅싸이순살 2조각 구성의 '사쿠사쿠 세트'를 출시하고, 오픈 당일 첫 고객에게 싸이버거 1년치(365개)를 제공하는 등 마케팅으로 현지 고객들의 관심을 유도할 예정이다. 국내는 물론 일본 기업 브랜드와 지속적인 컬래버레이션을 통해 다양한 문화와 비즈니스가 공존하는 마케팅 플랫폼으로서의 역할도 강화할 계획이다.

맘스터치는 시부야와 하라주쿠 등 핵심 상권에서 오픈하는 '상업권' 매장을 통해 소비자들의 브랜드 경험을 확산하고 인지도를 제고하는 한편, 주거지와 학교 밀집 지역 등 '생활권' 매장으로 일본 소비자에게 친근하게 다가간다는 '하이브리드' 출점 전략을 구사하고 있다. 기존 시부야, 하라주쿠점과 현재 출점이 확정된 시모기타자와, 지가사키, 아키쓰 외에도 신주쿠, 신오쿠보, 가와구치 등 신규 지역에 매장 출점을 검토하고 있으며, 연말까지 총 10개 매장의 운영을 통해 일본 시장 내에서 장기적인 사업 기반을 다져간다는 계획이다.

맘스터치 관계자는 "지난해 오픈한 시부야 1호점으로 일본 시장에서 가격과 품질, 매장 운영 등 전반적인 브랜드 경쟁력을 입증했다면, 하라주쿠점은 브랜드 핵심 타깃인 현지 Z세대를 직접적으로 공략하는 전략적 거점이 될 것"이라며 "시부야점 오픈 이후 생활권 매장 입지 발굴과 가맹점 출점 매뉴얼 표준화 작업 등 경쟁력 확보를 마친 만큼 일본 내 비즈니스 확산에 박차를 가할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>