iM캐피탈, 2025년 대졸 신입사원 공개채용

문채석기자

입력2025.09.30 09:45

일반·IT직무…합격자 내년 1월 중 입사

iM캐피탈은 2025년 대졸 신입사원 공개채용을 한다고 30일 밝혔다.


다음 달 1~14일 서류 접수를 진행한다.

일반 직무와 정보기술(IT) 직무로 나눠 뽑는다.


4년제 정규대학 졸업(예정)자가 지원 대상이다. 대졸자라면 성별·나이·전공 제한 없이 지원 가능하다. 보훈대상자·장애인·전문자격증 소지자는 우대한다.


서류 전형 이후엔 인·적성 및 필기시험, 1·2차 면접 전형이 순차적으로 진행된다.

합격자는 내년 1월 중 입사할 예정이다.


iM캐피탈 관계자는 "단순한 인력 충원을 넘어 미래 금융 환경에 유연하게 대응할 인재를 발굴하는 데 초점을 맞추고 있다"며 "지원자들이 자신의 직무 역량을 충분히 보여줄 수 있는 전형 구조를 마련할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
