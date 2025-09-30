본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

고용노동부·안전보건공단, 외국인노동자 안전문화 확산 캠페인 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.30 09:09

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

28일 안전보건공단 부산광역본부, 외국인축제 연계

외국인 노동자 안전의식 고취, 안전문화 확산 도모

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 28일 외국인 노동자들의 안전의식을 고취하고 지역사회의 안전문화 확산을 도모하고자, 부산외국인근로자지원센터 주관 지역 외국인 축제와 연계한 안전문화 확산 캠페인을 실시했다.

28일 부산외국인근로자지원센터 주관 지역 외국인 축제와 연계한 안전문화 확산 캠페인을 실시한 안전보건공단 부산광역본부.

28일 부산외국인근로자지원센터 주관 지역 외국인 축제와 연계한 안전문화 확산 캠페인을 실시한 안전보건공단 부산광역본부.

AD
원본보기 아이콘

지역 외국인 축제인 '2025 외국인 노동자 명랑운동회'는 28일 녹산 희망공원 운동장(강서구 녹산산단)에서 개최됐다.


이번 캠페인은 고용노동부와 안전보건공단이 함께 추진하는 '안전한 일터 프로젝트'의 일환으로, 지자체·안전문화실천추진단 소속 기관들과 협업해 ▲5대 중대재해 예방과 12대 핵심 안전수칙 안내 ▲산업안전 VR체험 활동 등 산재예방 중심의 다양한 활동들을 전개했다.

정종득 본부장은 "산업안전은 나이, 성별, 국적, 인종 등을 따지지 않고 존중받고 지켜져야 하는 가치"라며 "이번 캠페인이 외국인 노동자를 비롯해, 지역 시민들의 안전의식을 고취시키고, 더 나아가 안전한 일터 조성의 발판이 되길 기원한다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기